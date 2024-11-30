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Morden im Norden

Tod%20eines%20Erbsenz%E4hlers

ARD PlusStaffel 1Folge 14vom 30.11.2024
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Morden im Norden

Folge 14: Tod%20eines%20Erbsenz%E4hlers

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ordnungsh%FCter%20Peter%20Zielinski%20wird%20am%20fr%FChen%20Morgen%20%FCberfahren.%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Sandra%20Schwartenbeck%20stellen%20fest%2C%20dass%20in%20der%20Stra%DFe%2C%20in%20der%20der%20Tote%20gefunden%20wird%2C%20zwei%20Streith%E4hne%20wohnen%20%u2013%20Kr%FCger%20und%20Ingwersen.%20Gestritten%20wird%20um%20einen%20alten%20Rolls%20Royce%2C%20den%20sie%20gemeinsam%20restauriert%20haben.%20Es%20sieht%20so%20aus%2C%20als%20sei%20Zielinski%20von%20diesem%20Wagen%20%FCberfahren%20worden.%20Aber%20beide%20haben%20ein%20Alibi.

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