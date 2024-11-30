Auf%20Herz%20und%20NierenJetzt ohne Werbung streamen
Morden%20im%20Norden
Folge 12: Auf%20Herz%20und%20Nieren
Mitten%20in%20der%20Nacht%20bricht%20Daniela%20Unger%2C%20die%20Gattin%20des%20Chefchirurgen%20Dr.%20Norbert%20Unger%2C%20im%20Uniklinikum%20L%FCbeck%20zusammen.%20Die%20Untersuchung%20des%20Toxikologen%20ergibt%2C%20dass%20die%20Frau%20mit%20einem%20wasserl%F6slichen%20Alkaloid%20vergiftet%20wurde.%20Von%20einer%20Krankenschwester%20erfahren%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Sandra%20Schwartenbeck%2C%20dass%20Daniela%20Unger%2C%20kurz%20bevor%20sie%20das%20Bewusstsein%20verlor%2C%20ihre%20Kollegin%20Kerstin%20Grube%20attackiert%20hat.%20Sandra%20fallen%20bei%20ihren%20Ermittlungen%20au%DFerdem%20Besonderheiten%20im%20Dienstplan%20des%20Krankenhauses%20auf%3A%20Kerstin%20Grube%20und%20Dr.%20Unger%20haben%20auff%E4llig%20oft%20zusammen%20Dienst.%20Haben%20sie%20ein%20Verh%E4ltnis%3F
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