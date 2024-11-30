Morden im Norden
Folge 15: Die%20alte%20Wippe
Am%20Ufer%20der%20Trave%20wird%20Joachim%20K%E4hlig%2C%20der%20Inhaber%20einer%20Sch%F6nheitsklinik%2C%20tot%20aufgefunden.%20Der%20Fundort%20befindet%20sich%20ganz%20in%20der%20N%E4he%20der%20Wipperbr%FCcke%2C%20einem%20Ort%2C%20an%20dem%20im%20Mittelalter%20Folterungen%20stattgefunden%20haben.%20Aufgrund%20der%20Beweislage%20vermuten%20die%20Ermittler%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Sandra%20Schwartenbeck%2C%20dass%20auch%20ihr%20Opfer%20gefoltert%20wurde%2C%20bevor%20es%20ertrunken%20ist.%20Schr%F6ter%20findet%20heraus%2C%20dass%20K%E4hlig%20schon%20mehrfach%20von%20Patienten%20verklagt%20worden%20ist.%20Eine%20dieser%20Patientinnen%20ist%20Charlotte%20Weisse%2C%20die%20seit%20einer%20kosmetischen%20Gesichtsbehandlung%20unter%20schwersten%20Ver%E4tzungen%20leidet.%20Trotzdem%20ist%20sie%20mit%20ihren%20Schmerzensgeldforderungen%20nicht%20durchgekommen%20...
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