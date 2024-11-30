Der%20Nackte%20und%20der%20ToteJetzt ohne Werbung streamen
Morden%20im%20Norden
Folge 11: Der%20Nackte%20und%20der%20Tote
Auf%20einer%20Bank%20im%20Park%20sitzt%20ein%20Nackter%20neben%20einem%20Toten.%20Der%20Nackte%20lebt%2C%20kann%20sich%20jedoch%20an%20nichts%20erinnern.%20Er%20wird%20in%20ein%20Krankenhaus%20gebracht%2C%20um%20seinen%20Ged%E4chtnisverlust%20zu%20kurieren.%20F%FCr%20Kommissar%20Lars%20Englen%20ist%20er%20ein%20geschickter%20Betr%FCger%20und%20M%F6rder%2C%20der%20die%20Ermittler%20mit%20dem%20angeblichen%20Ged%E4chtnisverlust%20hinters%20Licht%20f%FChren%20will.%20Trotz%20Bewachung%20gelingt%20es%20dem%20Mann%2C%20einen%20Pfleger%20zu%20%FCberw%E4ltigen%20und%20zu%20fliehen.%20Bei%20dem%20Toten%20handelt%20es%20sich%20um%20Lasse%20Hellgard%2C%20ein%20sehr%20verm%F6gender%20und%20todkranker%20Gesch%E4ftsmann%20aus%20L%FCbeck.%20Die%20Obduktion%20ergibt%2C%20dass%20er%20nicht%20nur%20an%20Lymphdr%FCsenkrebs%2C%20sondern%20auch%20an%20AIDS%20erkrankt%20war.%20Seine%20Schwester%20Verena%20versorgte%20ihn.%20Den%20Bankausz%FCgen%20des%20Opfers%20entnehmen%20die%20Ermittler%2C%20dass%20Hellgard%20regelm%E4%DFig%20Geld%20an%20eine%20junge%20Frau%20%FCberwiesen%20hat%3A%20Anne%20Seel.%20Aber%20die%20Schwester%20des%20Toten%20kennt%20angeblich%20weder%20die%20Frau%20noch%20deren%20Namen%20%u2026
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