Morden%20im%20Norden
Folge 13: Gevatter%20Tod
Kriminalist%20Finn%20Kiesewetter%20und%20sein%20Teamkollege%20Lars%20Englen%20sind%20fassungslos%2C%20als%20sie%20erkennen%20m%FCssen%2C%20dass%20sie%20die%20verbrannte%20Leiche%20unter%20der%20Lachswehrbr%FCcke%20kennen.%20Es%20handelt%20sich%20um%20%22Rosenrosi%22%2C%20eine%20stadtbekannte%2C%20obdachlose%20alte%20Frau%2C%20die%20immer%20am%20Holstentor%20sa%DF%20und%20Rosen%20verkaufte.%20Finn%20und%20seinem%20Team%20geht%20der%20grausame%20Mord%20nahe%20und%20sie%20setzen%20alles%20daran%2C%20den%20Fall%20schnell%20zu%20l%F6sen.%20Den%20ersten%20brauchbaren%20Hinweis%20erhalten%20sie%20bei%20der%20Recherche%20im%20Obdachlosen-Milieu.%20Eine%20Frau%20erz%E4hlt%2C%20Rosi%20habe%20mit%20einer%20anderen%20Frau%20den%20Schlafplatz%20getauscht.%20Finn%20f%E4llt%20aus%20allen%20Wolken%2C%20als%20diese%20wichtige%20Zeugin%20zum%20Verh%F6r%20im%20Pr%E4sidium%20eintrifft%3A%20Vor%20ihm%20steht%20Martha%20Feldmann%2C%20seine%20ehemalige%20Ausbilderin%20bei%20der%20Hamburger%20Polizei%20...
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