Morden%20im%20Norden
Folge 8: Sprengstoff
Mitten%20in%20der%20Nacht%20explodiert%20in%20der%20L%FCbecker%20Altstadt%20eine%20Bombe.%20Es%20wuchern%20wilde%20Ger%FCchte%3A%20Al%20Quaida%20in%20L%FCbeck%3F%20Am%20folgenden%20Samstagmorgen%20halten%20sich%20die%20Kommissare%20ausnahmsweise%20in%20der%20Wache%20auf%2C%20weil%20sie%20neue%20Passw%F6rter%20f%FCr%20ihre%20Computer%20bekommen%20sollen.%20Dazu%20kommt%20es%20jedoch%20nicht%2C%20denn%20ein%20junger%20Mann%20taucht%20auf.%20Sein%20Name%20ist%20Walad%20Ansary%20und%20er%20f%FCrchtet%2C%20dass%20man%20ihn%20f%FCr%20den%20Sprengstoffanschlag%20verantwortlich%20machen%20will.%20Er%20schw%F6rt%2C%20nichts%20damit%20zu%20tun%20zu%20haben.%20Die%20Kollegen%20wollen%20ihn%20an%20das%20BKA%20verweisen%2C%20das%20f%FCr%20die%20Aufkl%E4rung%20von%20Terroranschl%E4gen%20zust%E4ndig%20ist.%20Doch%20dazu%20kommt%20es%20nicht%2C%20denn%20eine%20junge%20Frau%20verschafft%20sich%20Zugang%20zur%20Wache%20und%20nimmt%20die%20komplette%20Mannschaft%20als%20Geisel.%20Es%20stellt%20sich%20heraus%2C%20dass%20sich%20die%20Geiselnehmerin%20mit%20einer%20Sprengstoffweste%20als%20wandelnde%20Bombe%20ausgestattet%20hat%20...
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