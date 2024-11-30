Morden im Norden
Folge 6: Eiskind
Als%20die%2016-j%E4hrige%20Ira%20Jakobi%20erf%E4hrt%2C%20dass%20sie%20mit%20Hilfe%20einer%20Samenspende%20gezeugt%20wurde%2C%20begibt%20sie%20sich%20auf%20die%20Suche%20nach%20ihrem%20biologischen%20Vater.%20Kurz%20darauf%20wird%20sie%20tot%20aufgefunden.%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Lars%20Englen%20finden%20am%20Tatort%20einen%20Flyer%20der%20Reproduktionsklinik.%20Mit%20Hilfe%20des%20IT-Technikers%20der%20Firma%2C%20Jens%20Giersch%2C%20k%F6nnen%20sie%20den%20leiblichen%20Vater%20Hannes%20Conrad%20ausfindig%20machen%2C%20der%20f%FCr%20die%20Ermittler%20schnell%20zum%20Hauptverd%E4chtigen%20wird.%20Doch%20Conrad%20streitet%20ab%2C%20Ira%20zu%20kennen%20und%20m%F6chte%20zudem%20seine%20Samenspende%20seiner%20psychisch%20kranken%20Frau%20Melanie%20verheimlichen.%20Gleichzeitig%20geht%20Lars%20einer%20anderen%20Spur%20nach%3A%20Iras%20beste%20Freundin%20Janne%20behauptet%2C%20dass%20sie%20einen%20heimlichen%20Freund%20hatte%20%u2013%20doch%20niemand%20kennt%20ihn.%20Wer%20ist%20dieser%20omin%F6se%20Freund%3F%20Hat%20er%20sie%20get%F6tet%3F%20Oder%20wollte%20der%20leibliche%20Vater%20um%20jeden%20Preis%20die%20Wahrheit%20verheimlichen%3F
Alle Staffeln im Überblick