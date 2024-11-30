Morden%20im%20Norden
Folge 1: Liebesblind
Ein%20Kinderlied%20dr%F6hnt%20nachts%20durch%20das%20Haus%20von%20Eva%20Herzog%20und%20schreckt%20sie%20aus%20dem%20Schlaf.%20Ver%E4ngstigt%20schleicht%20sie%20durch%20die%20R%E4ume%2C%20bewaffnet%20mit%20einem%20K%FCchenmesser%u2026.%20Als%20ihr%20Ehemann%20am%20n%E4chsten%20Morgen%20von%20einer%20Dienstreise%20heimkehrt%2C%20liegt%20Eva%20im%20Garten%20-%20mit%20dem%20Messer%20in%20der%20Brust%2C%20das%20Lied%20schallt%20noch%20durch%20das%20Haus.%20Die%20L%FCbecker%20Kommissare%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Lars%20Englen%20vermuten%2C%20dass%20es%20sich%20um%20eine%20Beziehungstat%20handeln%20muss%20und%20nehmen%20den%20trauernden%20Ehemann%20ins%20Visier.%20Tats%E4chlich%20h%E4ufen%20sich%20die%20Indizien%20gegen%20ihn%2C%20aber%20er%20streitet%20alle%20Vorw%FCrfe%20ab.%20Doch%20nur%20wenige%20Menschen%20wussten%20von%20Evas%20Trauma%2C%20einer%20Fehlgeburt%2C%20die%20sie%20vor%20nicht%20allzu%20langer%20Zeit%20aus%20der%20Bahn%20warf.%20Wer%20wollte%20sie%20mit%20dem%20Lied%20erschrecken%3F
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