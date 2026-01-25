Motel Makeover
Folge 2: Nur gute Vibes
28 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6
Sarah Sklash und April Brown haben nur fünf Monate Zeit, um aus einem alten Motel in Sauble Beach etwas Einzigartiges zu zaubern. Zusammen mit einem Bauunternehmer begutachten sie die Immobilie und entwickeln einen Plan für die nächsten Wochen. Zunächst wollen sie ein Zimmer renovieren, das als Prototyp für das restliche Motel dienen soll. Wird der Plan funktionieren?
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.