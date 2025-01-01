Zum Inhalt springenBarrierefrei
"BMW Motorrad Vision Next 100" heißt das Motorrad der Zukunft. Ein Helm ist nicht mehr nötig, Connectivity liefert alle Infos auf eine Fahrerbrille. Neben der Weltpremiere des Future Bikes in Santa Monica führt unser Los Angeles Spezial mit der neuen BMW G 310 R in die Gegenwart und beim Roadtrip L.A. in die Vergangenheit: Designer Ola Stenegard schöpft Inspiration aus vergangenen Epochen.

