Motorcycles
Folge 2: Roadtrip LA
29 Min.Ab 6
"BMW Motorrad Vision Next 100" heißt das Motorrad der Zukunft. Ein Helm ist nicht mehr nötig, Connectivity liefert alle Infos auf eine Fahrerbrille. Neben der Weltpremiere des Future Bikes in Santa Monica führt unser Los Angeles Spezial mit der neuen BMW G 310 R in die Gegenwart und beim Roadtrip L.A. in die Vergangenheit: Designer Ola Stenegard schöpft Inspiration aus vergangenen Epochen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Motorcycles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Motorrad
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MV International GmbH