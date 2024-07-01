Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3vom 01.07.2024
27 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6

Kaum etwas inspiriert Ola Stenegard, Chef-Designer BMW Motorrad, so sehr wie seine Trips durch Kalifornien. Auf einem kreativen Streifzug durch Los Angeles trifft er auf weltbekannte Motorrad-Helden wie Designer Roland Sands oder die Customizer Michael 'Wooley' Woolaway und Alan Stulberg. Porsche-Punk Magnus Walker entdeckt bei der Begegnung mit den Bikern seine Bewunderung für Custom Bikes.

