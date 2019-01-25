Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 25.01.2019: Ein zweites Zuhause
20 Min.Folge vom 25.01.2019
Ein junges Pärchen möchte dem Verkehrschaos und der steigenden Kriminalität von Atlanta, Georgia, entkommen und in der herrlichen Gegend der Blue Ridge Mountains ein neues Leben beginnen. Dieser Gebirgszug im Osten der Appalachen bietet reine Luft und jede Menge Platz - genau das, was die beiden suchen. Zu ihrem Glück fehlt ihnen nur noch das perfekte Eigenheim: Ein Haus mit großem Grund, direktem Zugang zum See und schönem Bergblick. Außerdem sollte es einen geräumigen Keller für die Einrichtung einer gemütlichen Männerhöhle haben. Werden sie eine Immobilie mit allen Must-haves finden, die ihr Budget von 500.000 Dollar nicht übersteigt?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.