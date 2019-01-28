Die Aussicht ist entscheidendJetzt kostenlos streamen
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 28.01.2019: Die Aussicht ist entscheidend
20 Min.Folge vom 28.01.2019
Tom und Monica aus Birmingham, Alabama, haben alle ihre Urlaube in Park City, Utah, verbracht und beschließen nun, mit ihren Kindern in die traumhafte Bergregion umzuziehen. Weltklasse-Skipisten, Golfplätze, Wanderweg, großartige Bars, Restaurants und Entertainmentmöglichkeiten machen Park City zu einer attraktiven Destination - und die hat ihren Preis. Das Ehepaar hat ein Budget von 775.000 Dollar zur Verfügung und hofft mit Unterstützung eines Maklers, ihr Traumhaus zu finden. Auf der Prioritätenliste stehen fünf Schlafzimmer, ein zweiter Wohnbereich für Gäste, Nähe zur Stadt und den Skiliften, sowie schöne Terrassen und Panoramablick.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.