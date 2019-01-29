Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 29.01.2019: Winter-Wunderland
21 Min.Folge vom 29.01.2019
Das malerische Bergdorf Government Camp in Oregon ist das Traumziel von Ralph und Susie, die ursprünglich aus Arizona stammen und nun mit Sohn und zwei Hunden ein hektisches Leben in Portland führen. Hier gibt es hervorragende Wintersportmöglichkeiten, Mountainbike-Trails und tolle Bergblicke, aber auch schöne Boutiquen und Restaurants. Zusammen mit Immobilienmakler Jason suchen sie nun ein Haus, das groß genug ist, um ihre zahlreichen Freunde zu beherbergen. Es soll energieeffizient und solide gebaut sein, eine Werkstatt für Hobbyhandwerker Ralf und einen schönen Garten für Kind und Hunde haben. Wird ihr 700.000 Dollar-Budget für alle Wünsche reichen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.