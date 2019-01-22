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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Work-Life-Balance

HGTVFolge vom 22.01.2019
Work-Life-Balance

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 22.01.2019: Work-Life-Balance

20 Min.Folge vom 22.01.2019

Das charmante Städtchen Jim Thorpe im Bundesstaat Pennsylvania ist von malerischen Gipfeln der Appalachen umgeben und ein perfekter Rückzugsort für gestresste Städter. - So auch für Rob und Dana Bailey, erfolgreiche Unternehmer in der Fitness-Industrie, die hier nach einem Wochenendhaus suchen, um in ihrer begrenzten Freizeit richtig abschalten zu können. Außer herrlicher Natur in unberührter Bergwelt bietet die Gegend grandiose Sportmöglichkeiten sowie hübsche Restaurants und Coffee-Shops. Zusammen mit ihrem Immobilienmakler Colt screenen sie den Markt, um ein schickes, schlüsselfertiges Objekt mit mindestens 1200 qm2 Grund zu finden

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