Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 24.01.2019: Junge Familie sucht …
20 Min.Folge vom 24.01.2019
Die frischgebackenen Eltern Kellen und Sonja Upholt hoffen, ein Stück alpines Paradies in Coeur d'Alene, Idaho, erwerben zu können. Der Ort liegt an einem schönen See und ist von eindrucksvollen Bergen umrahmt. Hier sollen ihr Erstgeborener, Baby Brecken, wie auch geplante weitere Kinder inmitten unberührter Natur aufwachsen. Ihre Wunsch-Immobilie für maximal 550.000 Dollar sollte etwa 300 qm2 groß sein, vier Schlafzimmer, drei Bäder und einen weitläufigen Garten haben, der das Haus von Nachbarn abschirmt. Neben viel Privatsphäre ist den Upholts ein spektakulärer Seeblick und eine Lage etwas außerhalb der Stadt wichtig.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.