Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 25.01.2019: Ruhepol in Colorado
21 Min.Folge vom 25.01.2019
Ein Outdoor-begeistertes Ehepaar aus Boulder in Colorado hat genug vom Verkehrslärm und der steigenden Hektik ihrer Heimatstadt. Da beide die Berge lieben und ihre Freizeit am liebsten in der Natur verbringen, beschließen sie, in den idyllischen Ort Evergreen am Fuße der Rocky Mountains umzuziehen. Hier können sie im Winter wie auch in den Sommermonaten viel Sport treiben, Skifahren, Wandern oder Biken, denn die Gegend bietet großartige Bedingungen. Zusammen mit einem ortskundigen Makler suchen sie nun eine Immobilie mit großer Garage, Werkstatt und Luxus-Bad. Doch wird das Budget ausreichen, um ihr Traumhaus in den Rockies kaufen zu können?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.