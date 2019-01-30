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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Große Familie, großes Haus

HGTVFolge vom 30.01.2019
Große Familie, großes Haus

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 30.01.2019: Große Familie, großes Haus

21 Min.Folge vom 30.01.2019

Chris und Chelsie aus Orange County haben beschlossen, ihr anstrengendes Leben im heißen Südkalifornien gegen das Mountainresort Park City in Utah einzutauschen. Das junge, aktive Paar liebt Wintersport und die einsamen Weiten der Berge. Ihr Traumhaus sollte auf einem großen Grundstück stehen, um weit genug von Nachbarn entfernt zu sein, genug Platz für zukünftige Kinder bieten, einen offenen Grundriss und viele große Fenster haben. Außerdem ist den beiden die Nähe zu Skipisten und Wanderwegen wichtig. Doch der Immobilienmarkt in Park City ist hart umkämpft und ihr Maximal-Budget von 650.000 Dollar für diese Gegend nicht sehr üppig.

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