Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.02.2019: Ziel: Innere Ruhe
21 Min.Folge vom 07.02.2019
Zwei Outdoor-Fans aus Phoenix möchten die trockene Hitze ihrer Heimat Arizona gegen die kühle Gebirgsluft der Durango Mountains in Colorado eintauschen. Außerdem wollen sie der Großstadthektik, inklusive Verkehrslärm und Stau entkommen und stattdessen malerische Bergblicke genießen, ohne auf Restaurants, Shopping und kulturelle Angebote zu verzichten. Nahegelegene Skigebiete und Wassersportmöglichkeiten machen Durango zur perfekten Destination. Sie hätte hier gerne ein echtes Mountain-Hideaway mit weit entfernten Nachbarn. Ihr Mann würde lieber näher am Zentrum wohnen. Wird ihr Makler ein Haus finden, das beide Anforderungen erfüllt?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.