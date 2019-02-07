Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.02.2019: Geocacher auf Häusersuche
21 Min.Folge vom 07.02.2019
Eine Bestseller-Autorin und ihr Ehemann haben beschlossen, nach Signal Mountain in Tennessee zu ziehen, um sich hier für einige Jahre niederzulassen. Die beschauliche Kleinstadt in Hamilton County liegt malerisch am Grand Teton National Park zwischen Bergen, Seen und Flüssen und bietet zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Kanu- und Kajakfahren, Fischen und Wandern. Sie braucht viel Ruhe zum Schreiben, er möchte seine Zeit nutzen, um dem örtlichen Verband der freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Ihr künftiges Traumhaus soll Panoramafenster mit spektakulärem Blick auf die Umgebung haben und möglichst nahe an Waldwanderwegen liegen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.