Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 30.01.2019: Zukunft im Blick
21 Min.Folge vom 30.01.2019
Für Outdoor-Fans wie Paul und Melanie ist das idyllische Bergdorf Eden in Utah der perfekte Platz, um ihre beiden Kinder groß zu ziehen. Sie haben lange in der Stadt gelebt und wollen nun endlich jede freie Minute in der Natur verbringen. Das Ogden Valley bietet neben großartigen Skipisten auch endlose Wanderwege und Mountainbike-Trails. Hier hofft die Familie, eine Immobilie mit vier Schlafzimmern und mindestens zwei Bädern zu finden, damit Freunde und Verwandte regelmäßig zu Besuch kommen können. Außerdem sollte das Haus gemütlich, pflegeleicht und im traditionellen Stil gebaut sein, einen großen, offenen Wohnraum sowie ein Büro besitzen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.