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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Die Zeit bleibt stehen

HGTVFolge vom 31.01.2019
Die Zeit bleibt stehen

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 31.01.2019: Die Zeit bleibt stehen

21 Min.Folge vom 31.01.2019

Colorado Springs liegt auf 1840 m am östlichen Rand der Rocky Mountains, besticht durch seine Felsformationen, atemberaubende Landschaft und sehr freundliche Menschen. Hier möchten sich Brian und Sunny aus Kalifornien niederlassen, denn die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates bietet neben vielen Freizeitmöglichkeiten auch ein gutes Kulturprogramm, Shopping und Restaurants. Ihr Traumhaus sollte einen Garten, vier Schlafzimmer sowie eine kinderfreundliche Nachbarschaft haben und außerdem vollständig renoviert sein. Mit ihrem Budget von 800.000 Dollar macht sich Makler Dean auf die Suche und zeigt dem Paar zunächst ein Haus am Fuße des Cheyenne Mountain.

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