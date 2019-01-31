Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mountain Life - Traumhaus gesucht

Terrasse ins Paradies

HGTVFolge vom 31.01.2019
Terrasse ins Paradies

Terrasse ins ParadiesJetzt kostenlos streamen

Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 31.01.2019: Terrasse ins Paradies

21 Min.Folge vom 31.01.2019

Reine Bergluft, Abgeschiedenheit und einen spektakulären Blick auf die umliegenden Gipfel machen Blue Ridge Mountain in North Carolina zur Traumdestination für Derrick und Emily. Das naturverbundene Paar möchte sich an ihrem künftigen Heimatort niederlassen, bevor ihr Baby zur Welt kommt, und sucht deshalb ein schlüsselfertiges, pflegeleichtes Haus für bis zu 800.000 Dollar, in das sie gleich einziehen können. Außerdem hätten sie gern einen großen Kamin, der im Winter für wohlige Wärme sorgt, einen Pool und - besonders wichtig - Panoramablick. Das erste Objekt, das sie besichtigen, ist das „Grand Oaks Home“, das malerisch auf einem Hügel liegt.

Alle verfügbaren Folgen