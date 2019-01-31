Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 31.01.2019: Terrasse ins Paradies
21 Min.Folge vom 31.01.2019
Reine Bergluft, Abgeschiedenheit und einen spektakulären Blick auf die umliegenden Gipfel machen Blue Ridge Mountain in North Carolina zur Traumdestination für Derrick und Emily. Das naturverbundene Paar möchte sich an ihrem künftigen Heimatort niederlassen, bevor ihr Baby zur Welt kommt, und sucht deshalb ein schlüsselfertiges, pflegeleichtes Haus für bis zu 800.000 Dollar, in das sie gleich einziehen können. Außerdem hätten sie gern einen großen Kamin, der im Winter für wohlige Wärme sorgt, einen Pool und - besonders wichtig - Panoramablick. Das erste Objekt, das sie besichtigen, ist das „Grand Oaks Home“, das malerisch auf einem Hügel liegt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.