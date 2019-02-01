Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 01.02.2019: Lebensziele abgehakt
21 Min.Folge vom 01.02.2019
Sean und Alesha wollen in die Südlichen Appalachen, in die Nähe von Canton, North Carolina, ziehen und suchen für sich und ihre beiden Hunde das perfekte Eigenheim. Die historische Stadt am Pigeon River liegt inmitten herrlicher Bergwelt und lockt mit günstigen Immobilienpreisen sowie niedrigen Lebenshaltungskosten. Mit ihrem Budgetlimit von 375.000 Dollar werden die beiden hier fündig werden, doch die Wunschliste des jungen Paares ist lang: Ihr Haus soll schlüsselfertig sein, ein großes umzäuntes Grundstück, einen offenen Wohnbereich, ein Büro, eine moderne Küche und auf jeden Fall eine Doppelgarage haben. Leider sind Garagen in der Gegend Mangelware.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.