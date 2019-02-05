Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.02.2019: Charismatisches Colorado
21 Min.Folge vom 05.02.2019
Ein Ehepaar aus Dallas, Texas, möchte seit langem aus der heißen, überfüllten Großstadt ausbrechen und ihre Kinder in einer naturnahen Umgebung aufwachsen lassen. Ihre Wahl fällt auf Crested Butte in Colorado. Die ehemalige Bergbausiedlung ist heute eines der bedeutendsten Wintersportzentren der USA und liegt am Fuße der Rocky Mountains. In diesem Alpinsportparadies suchen die Texaner ein modernes Eigenheim mit offenem Wohnkonzept, Panoramablick und einem Garten für die Kinder. Ihr Budget ist stattlich, doch der Immobilienmarkt in Crested Butte äußerst limitiert. Wird ihre Agentin trotzdem das perfekte Haus für die Familie finden?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.