Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 13: Der Bärentöter
41 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Zarte Zeichen des Frühlings sind zu spüren. Sie erinnern Eustace und Raleigh daran, baldmöglichst mit dem Anbau der Feldfrüchte zu beginnen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC