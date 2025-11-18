Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 17Folge 4vom 18.11.2025
22 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Superproduzent Mustard lädt uns in seine Studio-Villa ein, wo Träume wahr werden. Komikerin Kathy Griffin bringt in ihrem luxuriösen Malibu-Anwesen alle zum Lachen. Außerdem besuchen wir die vielseitig begabte Sängerin Tinashe.

