Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MTV Cribs

Folge 4

MTVStaffel 12Folge 4vom 07.11.2025
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

MTV Cribs

Folge 4: Folge 4

20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

In der Sendung werden regelmäßig die protzigen Anwesen der Stars besucht. Die Prominenten zeigen ihre Villen mit eigenen Kinosälen, Swimmingpools und Garagen, die zahlreichen Luxuskarossen Platz bieten. Nur weniger sparen an Extravaganz.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

MTV Cribs
MTV
MTV Cribs

MTV Cribs

Alle 8 Staffeln und Folgen