MTV Cribs
Folge 2: T-Pain, Colbie Caillat, Shwayze
20 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Erleben Sie, wie luxuriös der Rapper T-Pain wohnt! Außerdem wird das Zuhause der Sängerin Colbie Caillat gezeigt. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick in das Strandhaus in Malibu, in dem die Junggesellen Shwayze und Cisco Adler leben.
MTV Cribs
Genre:Haus und Garten, Interview, Heimwerken
6
