Akon, Brittny Gastineau, LudoJetzt kostenlos streamen
MTV Cribs
Folge 4: Akon, Brittny Gastineau, Ludo
20 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Diesmal zeigt R&B-Star Akon, wie er wohnt. Außerdem wird das Zuhause von Model und TV-Persönlichkeit Brittny Gastineau präsentiert. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick in das Haus von Andrew Volpe, dem Leadsänger der Band Ludo.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MTV Cribs
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Interview, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV