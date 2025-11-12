Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTV Cribs

Akon, Brittny Gastineau, Ludo

MTVStaffel 16Folge 4vom 12.11.2025
Akon, Brittny Gastineau, Ludo

MTV Cribs

Folge 4: Akon, Brittny Gastineau, Ludo

20 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Diesmal zeigt R&B-Star Akon, wie er wohnt. Außerdem wird das Zuhause von Model und TV-Persönlichkeit Brittny Gastineau präsentiert. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick in das Haus von Andrew Volpe, dem Leadsänger der Band Ludo.

