MTV Cribs
Folge 3: Tia Mowry / Snooki / Ryan Lochte
22 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6
Amerikas Lieblingszwilling, Tia Mowry, zeigt uns ihr gemütliches Heim in LA. Danach geht es nach Jersey, wo uns Reality-TV-Star Snooki durch ihr maßgefertigtes Traumhaus führt. Zu guter Letzt zeigt uns Olympiasieger Ryan Lochte sein neues Haus.
Genre:Haus und Garten, Interview, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV