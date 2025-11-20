Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTV Cribs

Terrence J / Jana Kramer / Carson Kressley

MTVStaffel 19Folge 10vom 20.11.2025
Terrence J / Jana Kramer / Carson Kressley

Folge 10: Terrence J / Jana Kramer / Carson Kressley

22 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Der Schauspieler Terrence J nimmt einem nach Palm Springs zu seiner Coachella-Oase mit. Die Schauspielerin und Sängerin Jana Kramer führt durch ihre Heimat Tennessee. Carson Kressley macht einen Ausritt auf seiner Ranch in Pennsylvania.

