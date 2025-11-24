Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTV Cribs

Shanina Shaik / Bella Thorne / Brian Kelley

MTVStaffel 19Folge 15vom 24.11.2025
Shanina Shaik / Bella Thorne / Brian Kelley

Folge 15: Shanina Shaik / Bella Thorne / Brian Kelley

22 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Die Schauspielerin Bella Thorne nimmt MTV mit auf eine wilde Tour durch ihr skurriles Zuhause. Das Supermodel Shanina Shaik lässt uns in ihr gemütliches Domizil in L.A., dann zeigt uns der Country-Star Brian Kelley sein umwerfendes Haus in Tennessee.

