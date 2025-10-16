MTV Cribs
Folge 1: Big Sean / TJ Lavin
21 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Der Rapper Big Sean zeigt seine zenartige Villa in Los Angeles. Zudem zeigt gibt TJ Lavin eine Tour durch seine renovierte Junggesellenbude in Las Vegas, die er nicht nur in ein schönes Haus, sondern auch in ein Zuhause verwandelt hat.
Genre:Haus und Garten, Interview, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV