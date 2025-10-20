Chanel West Coast / Stefflon Don / Scott DisickJetzt kostenlos streamen
MTV Cribs
Folge 7: Chanel West Coast / Stefflon Don / Scott Disick
22 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 6
In dieser Episode wird Scott Disicks Villa in Calabasas besichtigt. Zudem geht es ins Valley zu Chanel West Coast, die ihr stilvolles Zuhause zeigt. Danach geht die Reise weiter, um Stefflon Dons Landgut in Essex zu besichtigen.
