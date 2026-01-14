Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Kleine Schuhe, große Füße

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Folge 22: Kleine Schuhe, große Füße

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zwei rivalisierende Mafia-Banden, eine italienische und eine chinesische, streiten sich um die Restaurantsituation in der Stadt. Da die Italiener ein Restaurant mehr haben, müssen sie dafür den Chinesen eine große Summe Geld als Ausgleich übergeben. Nur dumm, dass die Übergabetasche der Mafiosi Samanthas rosafarbener Ballettasche aufs Haar gleicht. Es kommt, wie es kommen muss...

