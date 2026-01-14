Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 23: Rettet den Präsidenten
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Julius Wunderlich schreibt gerade einen Spionagethriller und identifiziert sich derart mit seinem Helden, einem Geheimagenten, dass ihn ein in mysteriöser Colonel um Mithilfe bittet. Irrtümlicherweise ist der Colonel davon überzeugt, es mit einem hochkarätigen Agenten zu tun zu haben und erteilt ihm den Auftrag, einen Sarkophag in den Präsidentenpalast zu schmuggeln.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6