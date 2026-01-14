Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Rettet den Präsidenten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Rettet den Präsidenten

Rettet den PräsidentenJetzt kostenlos streamen

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Folge 23: Rettet den Präsidenten

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Julius Wunderlich schreibt gerade einen Spionagethriller und identifiziert sich derart mit seinem Helden, einem Geheimagenten, dass ihn ein in mysteriöser Colonel um Mithilfe bittet. Irrtümlicherweise ist der Colonel davon überzeugt, es mit einem hochkarätigen Agenten zu tun zu haben und erteilt ihm den Auftrag, einen Sarkophag in den Präsidentenpalast zu schmuggeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Studio 100 International
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Alle 1 Staffeln und Folgen