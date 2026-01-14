Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 24: Alle auf Sendung
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nil ist vom Spielteufel befallen. Jede Nacht nimmt sie an einem heimlichen Spielerkreis teil. Eines Abends folgen Samantha und Alex Nil und entdecken ihr Geheimnis. Unglücklicherweise verliert Nil an diesem Abend am laufenden Band. Der Leiter des Spielkreises schlägt ihr vor, trotzdem weiterzuspielen, indem sie eine Hypothek aufnimmt. Nil stimmt dem zu und setzt eine Hypothek auf das Haus der Wunderlichs. Zu allem Unglück verliert sie...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6