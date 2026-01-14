Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Folge 25: Nil als Kinostar

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nil träumt davon, Filmstar zu werden. Gemeinsam mit den Wunderlichs fährt sie deshalb zu einem Schauspieler-Casting. Als Ulysses Catastropholis davon Wind bekommt, eilt er mit seinen Helfershelfern hinterher. Weil Crabhead und Squidface wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Hauptdarstellern des Films verwechselt werden, haben sie einen absolut umwerfenden Auftritt als Schauspieler.

