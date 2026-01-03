Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Murder Nation USA

Unfall oder Mord?

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 15.02.2026
Unfall oder Mord?

Unfall oder Mord?Jetzt kostenlos streamen

Murder Nation USA

Folge 1: Unfall oder Mord?

38 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Die 18-jährige Bonnie wird in einem Gewässer außerhalb von Anchorage, Alaska, tot aufgefunden. Ihre Mutter, eine ehemalige Polizistin, setzt alle Hebel in Bewegung, um Bonnies Tod aufzuklären. Während die Ermittler glauben, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt haben muss, ist die Mutter fest davon überzeugt, dass ihre Tochter umgebracht wurde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Murder Nation USA
Kabel Eins Doku
Murder Nation USA

Murder Nation USA

Alle 2 Staffeln und Folgen