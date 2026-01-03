Murder Nation USA
Folge 1: Unfall oder Mord?
38 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Die 18-jährige Bonnie wird in einem Gewässer außerhalb von Anchorage, Alaska, tot aufgefunden. Ihre Mutter, eine ehemalige Polizistin, setzt alle Hebel in Bewegung, um Bonnies Tod aufzuklären. Während die Ermittler glauben, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt haben muss, ist die Mutter fest davon überzeugt, dass ihre Tochter umgebracht wurde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murder Nation USA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited