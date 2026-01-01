Zum Inhalt springenBarrierefrei
Murder Nation USA

Tod in der Wüste

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 23.01.2026
Folge 5: Tod in der Wüste

38 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 16

Aus einer Kleinstadt in New Mexico verschwinden seit Jahrzehnten immer wieder Frauen. Manche spurlos, andere kehren zurück - und kämpfen mit Albträumen und furchtbaren Erinnerungsfetzen. Schließlich entdecken die Beamten mitten in der Wüste einen Trailer. Dessen Inhalt ist nichts für schwache Nerven: Aufzeichnungen von abscheulichen Gewalttaten, Foltergeräte und Waffen.

