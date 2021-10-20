Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Patient Null

FilmRiseStaffel 1Folge 22
Patient Null

Patient NullJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 22: Patient Null

44 Min.Ab 12

Der erste von Genom X kreierte neue Mutant verschwindet plötzlich, was nicht nur Eckhart, sondern auch Adam beunruhigt. Der neue Mutant und seine Anhänger gründen eine feindlich gesinnte Gemeinschaft. Gabriel rekrutiert ein neues Mitglied.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen