My Hero Academia
Folge 22: Momo - Rising
23 Min.Ab 12
Die Schüler sind mitten in ihren praktischen Prüfungen, die weitaus schwieriger sind, als erwartet. Werden die Teams im Wettkampf gegen ihre eigenen Lehrer bestehen können?
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project