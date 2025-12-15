Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Hero Academia

Katsuki Bakugo: Origin

Crunchy RollStaffel 2Folge 24
Katsuki Bakugo: Origin

Folge 24: Katsuki Bakugo: Origin

23 Min.Ab 12

Izuku und Katsuki treten ihren Kampf gegen All Might an. Doch die Schüler sind sich nicht einig, wie sie ihren Lehrer besiegen können. Während Izuku sich eine Strategie überlegen möchte, plant Katsuki, sofort auf Angriff zu gehen. Können die beiden ihre Differenzen überwinden, um zusammen die Zwischenprüfung zu bestehen?

