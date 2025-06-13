My Style Rocks
Folge 85: Folge 85
Folge 85
103 Min.
Folge vom 13.06.2025
Ab 12
My Style Rocks ist ein Wettbewerb, bei dem Stil, Kreativität und persönlicher Ausdruck gefeiert werden. Jeden Tag stellen die Teilnehmerinnen ihre Outfits vor, die ihre Pläne für den Tag widerspiegeln und von einer Jury begutachtet werden.
Genre:Reality-Spielshow, Mode/Fashion
12
