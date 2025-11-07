Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mysterien im Museum

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 10vom 07.11.2025
Das magische Zeichenbrett

Das magische ZeichenbrettJetzt kostenlos streamen

Mysterien im Museum

Folge 10: Das magische Zeichenbrett

40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Das magische Zeichenbrett begeistert Kinder rund um den Globus seit Jahrzehnten. Don Wildman erzählt heute davon, wie ein französischer Elektriker durch einen reinen Zufall das beliebte Spielzeug erfand.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Mysterien im Museum
Kabel Eins Doku

Mysterien im Museum

Alle 1 Staffeln und Folgen