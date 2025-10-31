Staffel 18Folge 4vom 31.10.2025
Mysterien im Museum
Folge 4: Der Wein des Präsidenten
41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Don Wildman blickt auf vergangene Ereignisse und schildert unter anderem die Geschichte einer Schauspielerin, die als Spionin eine glaubhafte Vorstellung abliefert und somit einer lebensbedrohlichen Situation entfliehen kann.
Genre:Reise, Mystery
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.