Mysterien im Museum

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 5vom 31.10.2025
Die Geschichte des Alaska Highway

Die Geschichte des Alaska Highway

Mysterien im Museum

Folge 5: Die Geschichte des Alaska Highway

40 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Der Alaska Highway führt durch die atemberaubende Wildnis des kältesten Bundesstaates der USA. Don Wildman liefert heute spannende Fakten rund um die über 2.200 Kilometer lange Fernstraße.

Mysterien im Museum
Kabel Eins Doku

Mysterien im Museum

