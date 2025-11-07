Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mysterien im Museum

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 7vom 07.11.2025
Das Gold am Grund des Sees

Das Gold am Grund des SeesJetzt kostenlos streamen

Mysterien im Museum

Folge 7: Das Gold am Grund des Sees

41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Don Wildman erzählt heute die Geschichte von der Suche nach Gold am Grund eines Sees. Außerdem steht eine besondere Uniform im Licht der Scheinwerfer - sie schien einem Soldaten wahre Superkräfte verliehen zu haben, als er allein eine ganze Armee aufhielt.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Mysterien im Museum
Kabel Eins Doku

Mysterien im Museum

Alle 1 Staffeln und Folgen