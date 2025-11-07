Staffel 18Folge 7vom 07.11.2025
Folge 7: Das Gold am Grund des Sees
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Don Wildman erzählt heute die Geschichte von der Suche nach Gold am Grund eines Sees. Außerdem steht eine besondere Uniform im Licht der Scheinwerfer - sie schien einem Soldaten wahre Superkräfte verliehen zu haben, als er allein eine ganze Armee aufhielt.
