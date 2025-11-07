Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mysterien im Museum

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 9vom 07.11.2025
Der Zug in die Freiheit

Der Zug in die FreiheitJetzt kostenlos streamen

Mysterien im Museum

Folge 9: Der Zug in die Freiheit

40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Don Wildman erzählt heute die Geschichte eines Lokführers, der 1961 mit einer außergewöhnlichen Flucht das sozialistische Ostberlin hinter sich ließ.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Mysterien im Museum
Kabel Eins Doku

Mysterien im Museum

Alle 1 Staffeln und Folgen